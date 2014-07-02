Imprégnateur de textile Care Tex RM 762, 500ml
Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture