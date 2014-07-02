Imprégnateur de textile Care Tex RM 762, 500ml

Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.