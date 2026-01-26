Nettoyant pour parquet ciré RM 535, 500ml
FC Détergent pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance matte comme la soie sans traits, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 655 x 210
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sols en bois cirés
- Sols de bois avec couche de finition d'huile/de cire