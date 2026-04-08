Le shampoing voitures naturel RM 610N offre une solution naturelle pour le nettoyage de véhicules. Les agents tensioactifs qu'il contient sont d'origine végétale et renouvelable. Nous avons délibérément renoncé aux colorants ajoutés, aux phosphates et aux agents tensioactifs à base d'huile minérale afin de garantir une formule sans obligation de marquage et donc particulièrement respectueuse des matériaux et des utilisateurs. Ce produit 2 en 1 assure à la fois le nettoyage et l'entretien. Il élimine de manière fiable les salissures typiques provenant de la chaussée et laisse derrière lui un joli lustre grâce à la cire de riz. Le parfum de lavande discret assure en outre une expérience de nettoyage agréable. Ce shampoing voitures garantit la puissance de nettoyage Kärcher éprouvée pour une multitude de véhicules, y compris les voitures, les camping-cars, les motos, les bateaux et les vélos. Pour une application en tout confort, le produit RM 610N est parfaitement adapté à une utilisation directe avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher et forme une belle mousse légère lorsqu'il est utilisé avec un canon à mousse. Une application manuelle est également possible.