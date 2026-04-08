Détergent universel naturel RM 626N, 1l
Le détergent universel naturel RM 626N, avec 98 % de composants naturels, nettoie efficacement tous les matériaux autour de la maison. Idéal pour les nettoyeurs haute pression.
Le détergent universel naturel RM 626N élimine de manière fiable les salissures autour de votre maison. Sa formule spéciale est à base d'agents tensioactifs issus à 100 % de matières premières végétales et renouvelables, ce qui permet un nettoyage respectueux des matériaux. La formule à pH neutre du détergent convient également aux surfaces délicates. Nous nous passons volontairement des colorants ajoutés alors qu'un parfum d'agrumes discret apporte une agréable fraîcheur. La texture gel concentrée est idéale pour l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression Kärcher et garantit un résultat de nettoyage rapide et efficace.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Nettoie avec 98 % de composants naturels
- Les agents tensioactifs utilisés sont à 100 % d'origine végétale et renouvelable
- Sans silicones, phosphates et colorants ajoutés
- Pour un nettoyage efficace de l'ensemble des surfaces et des matériaux autour de la maison
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux.
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin