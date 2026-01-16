Nettoyant universel RM 626, 1l

Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Nettoyant actif pour l'enlèvement rapide et efficace d'huiles, de graisses, des résidus minéraux et de salissures d'émissions
  • Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
  • Made in Germany
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Surfaces dans la maison et le jardin