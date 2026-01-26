RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g
Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (g)
|6 x 17
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|15
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|205 x 125 x 20
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher
- Détartrant pour les cafetières, les bouilloires, etc