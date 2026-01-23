Maniable et silencieuse, l'autolaveuse BD 43/25 C Bp Pack est dotée d'une brosse-disque offrant une largeur de travail de 43 cm et d'un réservoir d'eau de 25 litres. Cette machine est idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées. Compacte, elle offre une vue claire sur la zone à nettoyer. Le bouton de commande unique et le code couleur intuitif (commandes jaunes pour l'utilisation et grises pour l'entretien) la rendent facile à utiliser par les opérateurs non formés. La machine est également facile à nettoyer. Nous vous recommandons cette machine pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m². Suceurs droits ou courbes sont disponibles et peuvent être commandés séparément.