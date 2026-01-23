Autolaveuse aspirante BD 43/25 C Classic Bp
L'autolaveuse à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones allant jusqu'à 900 m².
Maniable et silencieuse, l'autolaveuse BD 43/25 C Bp Pack est dotée d'une brosse-disque offrant une largeur de travail de 43 cm et d'un réservoir d'eau de 25 litres. Cette machine est idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées. Compacte, elle offre une vue claire sur la zone à nettoyer. Le bouton de commande unique et le code couleur intuitif (commandes jaunes pour l'utilisation et grises pour l'entretien) la rendent facile à utiliser par les opérateurs non formés. La machine est également facile à nettoyer. Nous vous recommandons cette machine pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m². Suceurs droits ou courbes sont disponibles et peuvent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Éléments de contrôle robustes et durablesPour une utilisation quotidienne. Machine robuste, durable et fiable.
Maniement simple grâce au système EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Machine compacteTrès simple à manœuvrer. Bonne visibilité de la zone de nettoyage.
Grande case à batterie adaptée à tous les types de batteries standards
- Compartiment à batterie facilement accessible.
- Convient également pour des opérations multiples.
Système Home Base
- Options pour la fixation des crochets, des conteneurs, des serpillères, etc.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie 25 à 35 litres
- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduit aux caractéristiques les plus importantes.
Éléments de commande jaune, bien visibles
- Éléments de commande jaunes simplifient le fonctionnement et réduisent le temps d'apprentissage.
Suceurs droits ou courbes disponibles.
- Permet une adaptation optimale à l'état du sol.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1250
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|44
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs