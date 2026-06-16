Performante, compacte, silencieuse : l'autolaveuse aspirante à guidage manuel et fonctionnant sur batterie 43/25 C Classic Bp Pack de Kärcher. La batterie lithium-ion sans maintenance d'une capacité de 90 Ah qui est installée de série permet, avec le concours de la tête de brossage à disques au fonctionnement très économique et silencieux, jusqu'à deux heures de nettoyage. Grâce à sa résistance au cyclage très élevée, elle autorise en outre des charges d'appoint ou rapides à tout moment à l'aide du chargeur rapide correspondant. Du fait de son format compact avec 43 centimètres de largeur de travail et deux réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, cette petite laveuse de sols convainc par sa maniabilité optimale, notamment dans les espaces exigus. Par conséquent, elle est parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments ainsi que pour le nettoyage courant dans l'hôtellerie, la gastronomie, les petits commerces ou les cliniques.