Autolaveuse aspirante BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 43/25 C Classic Bp Pack, équipée de série d'une batterie Li-Ion 90 Ah et d'un chargeur rapide, avec une largeur de travail de 43 cm et des réservoirs de 25 l.
Performante, compacte, silencieuse : l'autolaveuse aspirante à guidage manuel et fonctionnant sur batterie 43/25 C Classic Bp Pack de Kärcher. La batterie lithium-ion sans maintenance d'une capacité de 90 Ah qui est installée de série permet, avec le concours de la tête de brossage à disques au fonctionnement très économique et silencieux, jusqu'à deux heures de nettoyage. Grâce à sa résistance au cyclage très élevée, elle autorise en outre des charges d'appoint ou rapides à tout moment à l'aide du chargeur rapide correspondant. Du fait de son format compact avec 43 centimètres de largeur de travail et deux réservoirs de 25 litres pour l'eau propre et l'eau sale, cette petite laveuse de sols convainc par sa maniabilité optimale, notamment dans les espaces exigus. Par conséquent, elle est parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments ainsi que pour le nettoyage courant dans l'hôtellerie, la gastronomie, les petits commerces ou les cliniques.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Technologie des batteries sans aucune maintenance.
Format robusteÉléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne. Fiabilité et longévité élevées.
Maniement simple grâce au système EASY-OperationTableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs. Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau. Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.
Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Tête de brossage à disques au fonctionnement particulièrement silencieux et économique.
- Convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|860
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|44
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments ainsi que l'hôtellerie et la gastronomie
- Pour le nettoyage courant dans les hôpitaux et les cliniques
- Également pour le nettoyage des sols dans les petits commerces