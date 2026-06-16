Robuste, compacte, polyvalente et conviviale : notre autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Classic Pack sait se montrer convaincante lors du nettoyage courant dans les lieux les plus divers. Que ce soit dans le commerce de détail ou l'industrie : la tête de brossage à disques avec 51 centimètres de largeur de travail et 27 kilogrammes de pression de contact, les deux réservoirs généreux de 55 litres ainsi que le suceur d'aspiration de 850 millimètres de large garantissent un résultat de nettoyage optimal. De plus, la tête de brossage à disques et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme pour une durée de vie particulièrement longue. L'excellente vue sur la surface à nettoyer, la traction intégrée et le système à quatre roues confortable viennent renforcer la grande convivialité de la BD 50/55 W Classic Pack. L'équipement de la BD 50/55 W Classic Pack comprend une batterie à gel endurante d'une capacité de 76 Ah qui se recharge à l'aide d'un chargeur externe inclus.