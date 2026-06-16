Autolaveuse aspirante BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
Une tête de brossage à brosse-disque avec 51 cm de largeur de travail et des réservoirs de 55 l permettent des rendements surfaciques de 2 000 m²/h avec l'autolaveuse aspirante autotractée polyvalente BD 50/55 W Classic Pack.
Robuste, compacte, polyvalente et conviviale : notre autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Classic Pack sait se montrer convaincante lors du nettoyage courant dans les lieux les plus divers. Que ce soit dans le commerce de détail ou l'industrie : la tête de brossage à disques avec 51 centimètres de largeur de travail et 27 kilogrammes de pression de contact, les deux réservoirs généreux de 55 litres ainsi que le suceur d'aspiration de 850 millimètres de large garantissent un résultat de nettoyage optimal. De plus, la tête de brossage à disques et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme pour une durée de vie particulièrement longue. L'excellente vue sur la surface à nettoyer, la traction intégrée et le système à quatre roues confortable viennent renforcer la grande convivialité de la BD 50/55 W Classic Pack. L'équipement de la BD 50/55 W Classic Pack comprend une batterie à gel endurante d'une capacité de 76 Ah qui se recharge à l'aide d'un chargeur externe inclus.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage en aluminium relevablePour d'excellentes puissances de nettoyage. Modèle extrêmement robuste. Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
Système à quatre roues avec deux roues motricesTrès facile à transporter. Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution. Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
Commande intuitiveDémarrage facile. Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage. Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.
Suceur d'aspiration standard coudé
- Séchage rapide grâce à la réduction de l'eau résiduelle sur les surfaces nettoyées.
- Réduit le risque de glisser sur des surfaces fraîchement nettoyées.
- Augmente la puissance d'aspiration et la sécurité.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour opérateurs de différentes tailles corporelles.
- Augmente le confort d'utilisation.
- Veille à une augmentation de la productivité lors des nettoyages.
Châssis standard robuste
- La qualité exceptionnelle empêche les déformations.
- Augmente la fiabilité.
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
Conception unique du système d'aspiration
- Travaux de maintenance faciles à réaliser.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
- Augmente la facilité d'utilisation.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 8,7
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|152
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux.
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Pour le nettoyage dans les secteurs de la santé, des transports et de l'industrie