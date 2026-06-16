Autolaveuse aspirante BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
La batterie à gel intégrée d'une capacité de 105 Ah permet des utilisations prolongées avec notre autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack. Appareil robuste et polyvalent.
Équipée de composants de haute qualité tels qu'une tête de brossage à double disque avec pression de contact réglable des brosses ou le suceur d'aspiration en aluminium, notre autolaveuse aspirante à guidage manuel à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par ses excellents résultats de nettoyage. Un réservoir de 75 litres et la batterie à gel de 105 Ah intégrée qui ne nécessite pas de maintenance permettent en outre des utilisations très longues. Parallèlement, le design compact de cette machine aux possibilités d'utilisation variées la rend très maniable, tandis que sa conception robuste permet aussi d'assurer sans problème les interventions les plus exigeantes. L'utilisation ultra facile et le concept d'entretien simple viennent renforcer la grande convivialité de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kg en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Avec batterie à gel de 105 Ah sans maintenance et chargeur ext.
- Technologie simple des batteries pour une disponibilité maximale de la machine.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|705
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,2
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 12,4
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1550
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoires (kg)
|78
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases