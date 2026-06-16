Équipée de composants de haute qualité tels qu'une tête de brossage à double disque avec pression de contact réglable des brosses ou le suceur d'aspiration en aluminium, notre autolaveuse aspirante à guidage manuel à batterie BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par ses excellents résultats de nettoyage. Un réservoir de 75 litres et la batterie à gel de 105 Ah intégrée qui ne nécessite pas de maintenance permettent en outre des utilisations très longues. Parallèlement, le design compact de cette machine aux possibilités d'utilisation variées la rend très maniable, tandis que sa conception robuste permet aussi d'assurer sans problème les interventions les plus exigeantes. L'utilisation ultra facile et le concept d'entretien simple viennent renforcer la grande convivialité de l'appareil.