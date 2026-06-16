Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie et à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa grande facilité d'utilisation doublée d'une puissance de nettoyage exceptionnelle, grâce à sa tête de brossage à double disque avec pression de contact réglable des brosses et à son suceur d'aspiration en aluminium. En outre, cet appareil de conception robuste et très compacte est extrêmement maniable et permet une utilisation polyvalente. Avec un volume de réservoir de 75 litres et la nouvelle batterie lithium-ion de 180 Ah, les utilisations prolongées sont également possibles sans problème. En outre, la batterie très rapide à recharger avec un courant de charge de 50 ampères s'illustre par une résistance au cyclage extrêmement élevée, permettant des charges d'appoint et garantissant ainsi une disponibilité élevée de la machine.