Autolaveuse aspirante BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
Une largeur de travail généreuse de 80 cm et 100 l de volume de réservoir assurent un nettoyage efficace et prolongé avec l'autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 80/100 W Classic Bp Pack.
La puissante traction, qui aide à franchir aisément même les terrains en pente, compte parmi les caractéristiques les plus marquantes de notre autolaveuse aspirante autotractée BD 80/100 W Classic Bp Pack. Cet appareil à guidage manuel et fonctionnant sur batterie possède une conception très robuste. Les composants très sollicités tels que le suceur d'aspiration et la tête de brossage à disque sont par exemple fabriqués en aluminium massif et résistant. Très confortables pour l'utilisateur : le concept d'utilisation éprouvé avec l'étrier de ressort situé à l'arrière de la poignée, l'augmentation simple de la pression de contact des brosses de 40 à 68 kilogrammes en cas de saleté particulièrement tenace ou pour le décapage ainsi que la vitesse de transport et de nettoyage réglable en continu jusqu'à 5 km/h. La grande largeur de travail de 80 centimètres et le réservoir de 100 litres permettent des nettoyages prolongés et efficaces avec des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 m² par heure. La nouvelle batterie lithium-ion puissante de 180 Ah avec une résistance au cyclage extrêmement élevée et la possibilité d'effectuer des charges d'appoint garantit une disponibilité maximale de la machine et avec 50 ampères de courant de charge, la batterie peut en outre être rechargée nettement plus rapidement.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
- Résistance au cyclage 4 à 6 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
- Faible autodécharge en cas de non-utilisation prolongée.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 W
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|810
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2400
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 4
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1650
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Poids total autorisé (kg)
|435
|Poids sans accessoires (kg)
|110,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Parfaitement adaptée à l'industrie, au secteur du transport et aux aéroports
- Idéale pour le nettoyage des piscines, gymnases et centres commerciaux