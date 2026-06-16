La puissante traction, qui aide à franchir aisément même les terrains en pente, compte parmi les caractéristiques les plus marquantes de notre autolaveuse aspirante autotractée BD 80/100 W Classic Bp Pack. Cet appareil à guidage manuel et fonctionnant sur batterie possède une conception très robuste. Les composants très sollicités tels que le suceur d'aspiration et la tête de brossage à disque sont par exemple fabriqués en aluminium massif et résistant. Très confortables pour l'utilisateur : le concept d'utilisation éprouvé avec l'étrier de ressort situé à l'arrière de la poignée, l'augmentation simple de la pression de contact des brosses de 40 à 68 kilogrammes en cas de saleté particulièrement tenace ou pour le décapage ainsi que la vitesse de transport et de nettoyage réglable en continu jusqu'à 5 km/h. La grande largeur de travail de 80 centimètres et le réservoir de 100 litres permettent des nettoyages prolongés et efficaces avec des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 m² par heure. La nouvelle batterie lithium-ion puissante de 180 Ah avec une résistance au cyclage extrêmement élevée et la possibilité d'effectuer des charges d'appoint garantit une disponibilité maximale de la machine et avec 50 ampères de courant de charge, la batterie peut en outre être rechargée nettement plus rapidement.