Conçue pour les cycles de travail prolongés sur les superficies moyennes, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Classic particulièrement silencieuse et équipée d'un grand compartiment à batteries nettoie aisément jusqu'à 4 500 mètres carrés par heure. De plus, elle dispose de généreux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale, du mode eco!efficiency économique, de notre technologie à brosse-disque fiable et éprouvée avec une largeur de travail de 75 centimètres ainsi que d'un suceur d'aspiration fabriqué en aluminium moulé sous pression haut de gamme offrant la meilleure puissance d'aspiration du marché. La très grande facilité d'utilisation est efficacement assurée par le système à clé KIK intelligent permettant une attribution individuelle des droits d'accès aux fonctions de la machine, l'afficheur multilingue, l'interrupteur EASY Operation ingénieux et les éléments de commande à code couleurs. Pour encore plus de confort et de sécurité pendant le travail, la machine est également équipée de feux de circulation diurne bien visibles.