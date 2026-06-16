Autolaveuse aspirante B 110 R Classic Bp +D75
Autolaveuse aspirante autoportée d'une grande puissance de nettoyage avec de généreux réservoirs de 110 l, une tête de brossage à disques d'une largeur de 75 cm, le système à clé KIK et l'interrupteur EASY Operation pour une utilisation facile.
Conçue pour les cycles de travail prolongés sur les superficies moyennes, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Classic particulièrement silencieuse et équipée d'un grand compartiment à batteries nettoie aisément jusqu'à 4 500 mètres carrés par heure. De plus, elle dispose de généreux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale, du mode eco!efficiency économique, de notre technologie à brosse-disque fiable et éprouvée avec une largeur de travail de 75 centimètres ainsi que d'un suceur d'aspiration fabriqué en aluminium moulé sous pression haut de gamme offrant la meilleure puissance d'aspiration du marché. La très grande facilité d'utilisation est efficacement assurée par le système à clé KIK intelligent permettant une attribution individuelle des droits d'accès aux fonctions de la machine, l'afficheur multilingue, l'interrupteur EASY Operation ingénieux et les éléments de commande à code couleurs. Pour encore plus de confort et de sécurité pendant le travail, la machine est également équipée de feux de circulation diurne bien visibles.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale ( )
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V)
|24
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|175
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Poids sans accessoires (kg)
|251
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage