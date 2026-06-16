Autolaveuse aspirante B 150 R Bc+ D90
B 150 R : parfaite pour des superficies de 7 200 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail. Cette autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie possède 2 brosses-disques et des réservoirs de 150 l.
L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 150 R, compacte et extrêmement maniable, est l'outil par excellence pour venir à bout des espaces intérieurs étriqués. Cette machine fournit 2 brosses-disques (largeur de travail de 90 cm) et est équipée d'un chargeur intégré. Le code couleurs des éléments de commande et l'interrupteur EASY Operation garantissent une utilisation conviviale. Tous les réglages s'effectuent via le grand écran couleur. Afin de prévenir les erreurs de manipulation, des droits d'accès peuvent être attribués via le système KIK. Le mode eco!efficiency et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse permettent de faire des économies d'eau et d'électricité – sachant que le premier baisse également le niveau sonore. Le système de rinçage du réservoir disponible en option garantit un nettoyage hygiénique et facile du réservoir d'eau sale tandis que la fonction Auto-Fill permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre. Le capteur d'angle de braquage et les feux de circulation diurne de série garantissent des trajets sécurisés pendant que les batteries lithium-ion assurent une autonomie et une durée de vie prolongées (disponibles en option).
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Très silencieuse et donc idéale pour les environnements sensibles aux bruits (hôtels, hôpitaux…)
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Auto Fill (en option)
- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.
Quatre batteries au choix
- Types de batterie: sans entretien avec 36 V / 180 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 180 Ah, sans entretien avec 36 V / 240 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 240 Ah.
Système de rinçage du réservoir breveté (en option)
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Chargeur intégré
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|900
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|7200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5040
|Batterie (V)
|36
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|89
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|218
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Centres commerciaux/grandes surfaces de matériaux de construction
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les utilisations dans les secteurs de la logistique et du transport
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique