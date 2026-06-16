L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 150 R, compacte et extrêmement maniable, est l'outil par excellence pour venir à bout des espaces intérieurs étriqués. Cette machine fournit 2 brosses-disques (largeur de travail de 90 cm) et est équipée d'un chargeur intégré. Le code couleurs des éléments de commande et l'interrupteur EASY Operation garantissent une utilisation conviviale. Tous les réglages s'effectuent via le grand écran couleur. Afin de prévenir les erreurs de manipulation, des droits d'accès peuvent être attribués via le système KIK. Le mode eco!efficiency et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse permettent de faire des économies d'eau et d'électricité – sachant que le premier baisse également le niveau sonore. Le système de rinçage du réservoir disponible en option garantit un nettoyage hygiénique et facile du réservoir d'eau sale tandis que la fonction Auto-Fill permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre. Le capteur d'angle de braquage et les feux de circulation diurne de série garantissent des trajets sécurisés pendant que les batteries lithium-ion assurent une autonomie et une durée de vie prolongées (disponibles en option).