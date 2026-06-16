Cette autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie est très agile en raison de son format court et mince, permettant d'atteindre même les espaces intérieurs les plus étriqués. Grâce au mode eco!efficiency et au dosage de l'eau en fonction de la vitesse, la consommation d'eau/d'électricité et le niveau sonore peuvent être considérablement réduits. La machine est équipée de 2 brosses-rouleaux (85 cm de largeur de travail). La tête de brossage comporte une fonction de balayage intégrée ainsi qu'une grande cuve. Un fonctionnement très homogène garantit un travail silencieux tandis que la robustesse due à l'aluminium moulé sous pression assure une longue durée de vie. Le code couleurs des éléments de commande et l'interrupteur EASY Operation facilitent grandement le maniement. Tous les réglages s'effectuent via le grand écran couleur. Afin de mieux prévenir les erreurs de manipulation, le système KIK permet d'attribuer des droits d'accès ; le capteur d'angle de braquage augmente, quant à lui, la sécurité pendant les déplacements. Un nettoyage hygiénique et facile du réservoir d'eau sale est possible grâce au système breveté de rinçage du réservoir disponible en option. La fonction Auto-Fill sert à un remplissage simple et rapide du réservoir d'eau propre. Chargeur intégré déjà inclus.