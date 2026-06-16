Autolaveuse aspirante B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
Avec sa tête de brossage à rouleaux en aluminium munie d'une fonction de prébalayage et d'une largeur de travail de 85 cm, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R fournit un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 6 800 m² par heure.
Alimentée par une puissante batterie plomb-acide de 240 Ah, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre lors des nettoyages quotidiens en conditions difficiles et par des rendements surfaciques pouvant aller jusqu'à 6 800 mètres carrés par heure. La tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres avec fonction de prébalayage ainsi que le suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat d'aspiration optimal sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme et robuste. De plus, la machine dispose de 2 réservoirs d'une capacité de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale, qui sont respectivement rapide à remplir grâce à la fonction Auto-Fill et pratique à nettoyer, ainsi que du système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement. Un dosage de l'eau en fonction de la vitesse, un mode eco!efficiency et un capteur d'angle de braquage pour une vitesse de travail non négligeable de 8 km/h préservent en outre les ressources et garantissent la sécurité. Un grand afficheur couleur assure la facilité d'utilisation de l'appareil tandis que le système à clé KIK également intégré aide à exclure les erreurs de manipulation. Par ailleurs, des feux de circulation diurne de série, visibles de loin, ainsi qu'un pare-chocs robuste en acier protègent l'utilisateur et la machine pendant l'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|6800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|4760
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 1300
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|94 / 505
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|218
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde