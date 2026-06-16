Autolaveuse aspirante B 220 R Bc + D 90
90 cm de largeur de travail : voilà ce que propose l'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Appareil fonctionnant sur batterie avec réservoir de 220 l et technologie à disque pour des rendements surfaciques jusqu'à 9 000 m²/h.
Les espaces intérieurs de superficie moyenne sont nettoyés efficacement, rapidement et en profondeur grâce à notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R. La tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 90 centimètres assure d'excellents résultats de nettoyage tandis que le système à clé KIK, l'interrupteur EASY Operation, le capteur d'angle de braquage et les éléments de commande à code couleurs garantissent une utilisation extrêmement facile, pratique et sécurisée de la machine compacte. Le confort est également ce qui caractérise le grand afficheur couleur convivial qui permet de choisir parmi plusieurs modes de nettoyage. Le mode eco!efficiency baisse à la demande la consommation d'eau et d'électricité ainsi que le niveau sonore de la machine et prolonge ainsi considérablement son autonomie. Le système de dosage DOSE disponible en option garantit à tout moment un ajout uniforme et précis de la quantité de détergent requise, ce qui permet d'économiser encore plus de ressources grâce au dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Équipée de série de la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres et du suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression pour des résultats d'aspiration exceptionnels. La vitesse de travail non négligeable de 10 km/h en fait un véritable engin hautes performances.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Très silencieuse et donc idéale pour les environnements sensibles aux bruits (hôtels, hôpitaux…)
Système de rinçage du réservoir breveté (en option)
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Auto Fill (en option)
- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.
Quatre batteries au choix
- Des batteries sans entretien ou nécessitant peu d'entretien sont disponibles, délivrant 36 V / 180 Ah ou bien 240 Ah.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Chargeur intégré
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|900 - 900
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|9000
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 180
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|89
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour un nettoyage en profondeur ou d'entretien rapide et efficace des centres commerciaux.
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique