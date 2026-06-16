Les espaces intérieurs de superficie moyenne sont nettoyés efficacement, rapidement et en profondeur grâce à notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R. La tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 90 centimètres assure d'excellents résultats de nettoyage tandis que le système à clé KIK, l'interrupteur EASY Operation, le capteur d'angle de braquage et les éléments de commande à code couleurs garantissent une utilisation extrêmement facile, pratique et sécurisée de la machine compacte. Le confort est également ce qui caractérise le grand afficheur couleur convivial qui permet de choisir parmi plusieurs modes de nettoyage. Le mode eco!efficiency baisse à la demande la consommation d'eau et d'électricité ainsi que le niveau sonore de la machine et prolonge ainsi considérablement son autonomie. Le système de dosage DOSE disponible en option garantit à tout moment un ajout uniforme et précis de la quantité de détergent requise, ce qui permet d'économiser encore plus de ressources grâce au dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Équipée de série de la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres et du suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression pour des résultats d'aspiration exceptionnels. La vitesse de travail non négligeable de 10 km/h en fait un véritable engin hautes performances.