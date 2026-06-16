Autolaveuse aspirante B 220 R Bc + R85
Autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R + R 85. Avec réservoir de 220 l, technologie à rouleau efficace, 85 cm de largeur de travail, 10 km/h de vitesse de déplacement et 8 500 m²/h de rendement surfacique.
Très facile d'utilisation grâce au système EASY Operation, aux grands afficheurs couleur et aux éléments de commande à code couleurs : notre autolaveuse aspirante autoportée B 220 R dotée d'une largeur de travail de 85 centimètres et d'une technique à brosses-rouleaux éprouvée avec une nouvelle tête de brossage ultra silencieuse en aluminium moulé sous pression. Fonction de prébalayage incluse. Fonctionnant sur batterie, compact et très économique grâce au mode eco!efficiency ainsi qu'au dosage de l'eau en fonction de la vitesse, cet appareil permet un nettoyage intérieur convaincant avec 8 500 m²/h de rendement surfacique. Grâce au système à clé KIK innovant, les erreurs de manipulation commises par des personnes non autorisées sont efficacement évitées tandis qu'un grand afficheur couleur convivial facilite la sélection des modes de nettoyage préenregistrés. Avec la fonction Auto-Fill (de série) pour un remplissage facile et rapide du réservoir d'eau propre de 220 litres, le système breveté de rinçage du réservoir pour un rinçage hygiénique du réservoir d'eau sale et le système de dosage de détergent DOSE permettant un dosage uniforme et précis du détergent, vous avez la possibilité d'ajouter au choix plusieurs fonctions confort disponibles en option.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Très silencieuse et donc idéale pour les environnements sensibles aux bruits (hôtels, hôpitaux…)
Auto Fill (en option)
- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.
Quatre batteries au choix
- Des batteries sans entretien ou nécessitant peu d'entretien sont disponibles, délivrant 36 V / 180 Ah ou bien 240 Ah.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Système de rinçage du réservoir breveté (en option)
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Chargeur intégré
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Système DOSE (en option)
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850 - 850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|8500
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 1300
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|560
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour un nettoyage en profondeur ou d'entretien rapide et efficace des centres commerciaux.
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique