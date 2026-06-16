Très facile d'utilisation grâce au système EASY Operation, aux grands afficheurs couleur et aux éléments de commande à code couleurs : notre autolaveuse aspirante autoportée B 220 R dotée d'une largeur de travail de 85 centimètres et d'une technique à brosses-rouleaux éprouvée avec une nouvelle tête de brossage ultra silencieuse en aluminium moulé sous pression. Fonction de prébalayage incluse. Fonctionnant sur batterie, compact et très économique grâce au mode eco!efficiency ainsi qu'au dosage de l'eau en fonction de la vitesse, cet appareil permet un nettoyage intérieur convaincant avec 8 500 m²/h de rendement surfacique. Grâce au système à clé KIK innovant, les erreurs de manipulation commises par des personnes non autorisées sont efficacement évitées tandis qu'un grand afficheur couleur convivial facilite la sélection des modes de nettoyage préenregistrés. Avec la fonction Auto-Fill (de série) pour un remplissage facile et rapide du réservoir d'eau propre de 220 litres, le système breveté de rinçage du réservoir pour un rinçage hygiénique du réservoir d'eau sale et le système de dosage de détergent DOSE permettant un dosage uniforme et précis du détergent, vous avez la possibilité d'ajouter au choix plusieurs fonctions confort disponibles en option.