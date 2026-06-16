Nettoyer rapidement et en profondeur les surfaces très étendues, et ce, pratiquement sans être limité par les capacités des batteries : ce n'est pas un problème avec l'autolaveuse aspirante autoportée extrêmement performante B 220 R. Équipée de série de 2 grandes batteries AGM de 285 Ah et d'un chargeur intégré, cette laveuse de sols permet jusqu'à cinq heures d'utilisation continue. Grâce à la grande tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 110 centimètres, au suceur d'aspiration robuste de dernière génération et aux deux réservoirs de 220 litres pour l'eau propre et l'eau sale, elle est capable de nettoyer jusqu'à 11 000 m²/h. Les codes couleurs bien pensés des éléments de commande facilitent la prise en main tandis que le système à clé KIK breveté prévient en outre efficacement les erreurs de manipulation. Avec le système Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système de rinçage automatique pour le réservoir d'eau sale, le système de dosage de détergent DOSE ainsi que des feux de circulation diurne, un gyrophare, un pare-chocs avant robuste, un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et un capteur d'angle de braquage pour plus de sécurité pendant les déplacements, la machine est l'une des plus performantes de sa catégorie.