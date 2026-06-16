Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li
Autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic à prix avantageux et fonctionnant sur batterie. Avec volume de réservoir de 70 l, tête de brossage disque et batterie lithium-ion longue durée de 90 Ah.
L'autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic Bp, compacte et fonctionnant sur batterie, séduit par son excellent rapport qualité-prix, sa puissance de nettoyage, ses nombreux équipements détaillés utiles et sa grande facilité d'utilisation. De format compact, elle constitue une alternative sérieuse à l'autolaveuse autotractée sans pour autant renoncer au confort. Les commandes avec code de couleurs facilitent considérablement la prise en main. La puissante et robuste batterie lithium-ion de 90 Ah permet d'utiliser la machine à tout moment grâce à la possibilité de charge rapide et intermédiaire. Le système Home Base de série, qui peut être équipé de crochets pour faciliter le transport des accessoires de nettoyage, ainsi que les équipements complémentaires en option comme le support de sac à déchets ou le mop de prébalayage viennent parfaire le concept simple mais éprouvé de la BD 50/70 R Classic Bp.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facileSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Tête de lavage brosse-disqueConception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacte et condensée
- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du canal d’aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|70 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|8
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1650
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Poids total autorisé (kg)
|345
|Poids sans accessoires (kg)
|112
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inclus dans la livraison
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher