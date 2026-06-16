L'autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic Bp, compacte et fonctionnant sur batterie, séduit par son excellent rapport qualité-prix, sa puissance de nettoyage, ses nombreux équipements détaillés utiles et sa grande facilité d'utilisation. De format compact, elle constitue une alternative sérieuse à l'autolaveuse autotractée sans pour autant renoncer au confort. Les commandes avec code de couleurs facilitent considérablement la prise en main. La puissante et robuste batterie lithium-ion de 90 Ah permet d'utiliser la machine à tout moment grâce à la possibilité de charge rapide et intermédiaire. Le système Home Base de série, qui peut être équipé de crochets pour faciliter le transport des accessoires de nettoyage, ainsi que les équipements complémentaires en option comme le support de sac à déchets ou le mop de prébalayage viennent parfaire le concept simple mais éprouvé de la BD 50/70 R Classic Bp.