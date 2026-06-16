Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC

Autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic compacte et très maniable avec un volume de réservoir de 70 l, une batterie lithium-ion sans entretien (90 Ah) et un puissant chargeur rapide.

Nettoyage puissant et fonctionnement sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic offre un niveau élevé de maniabilité et d'agilité et donc également une grande facilité de transport grâce à son format compact et élancé. Équipée d'une puissante et robuste batterie lithium-ion de 90 Ah avec possibilité de charge intermédiaire et d'un volume de réservoir de 70 litres, elle permet un nettoyage intensif et sans effort du sol. La BD 50/70 R Classic permet en outre le montage de nombreux équipements utiles, disponibles en option, tels que le système Home Base avec des crochets pour emporter des ustensiles de nettoyage manuels ou un balai de prébalayage.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC: Utilisation facile
Utilisation facile
Symboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC: Batterie lithium-ion durable
Batterie lithium-ion durable
Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC: Tête de lavage brosse-disque
Tête de lavage brosse-disque
Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacte et condensée
  • Machine extrêmement maniable.
  • Bonne visibilité des zones à nettoyer.
  • Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
  • Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
  • Contribue à prévenir le colmatage du canal d’aspiration.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Traction Moteur de traction
Largeur de travail des brosses (mm) 510
Largeur d'aspiration (mm) 850
Réservoir eau propre/sale (l) 70 / 75
Rendement surfacique théorique (m²/h) 2805
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2000
Type de batterie Li-Ion
Batterie (V/Ah) 25,6 / 90
Autonomie de la batterie (h) max. 2
Durée de charge de la batterie (h) env. 2
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression de contact des brosses (g/cm²/kg) 13 / 20
Largeur d'allée pour demi-tour (mm) 1650
Consommation d'eau (l/min) max. 2,3
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 66
Puissance absorbée (W) 1400
Poids total autorisé (kg) 345
Poids sans accessoires (kg) 112
Dimensions (L × l × h) (mm) 1310 x 590 x 1060

Inclus dans la livraison

  • Batterie
  • Batterie et chargeur incl.
  • Suceur d'aspiration, en V

Équipement

  • Traction puissant
  • Interruption de l'arrosage automatique
  • Électrovanne
  • Système à deux réservoirs
  • Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Vidéos
Accessoires
Détergents