Nettoyage puissant et fonctionnement sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic offre un niveau élevé de maniabilité et d'agilité et donc également une grande facilité de transport grâce à son format compact et élancé. Équipée d'une puissante et robuste batterie lithium-ion de 90 Ah avec possibilité de charge intermédiaire et d'un volume de réservoir de 70 litres, elle permet un nettoyage intensif et sans effort du sol. La BD 50/70 R Classic permet en outre le montage de nombreux équipements utiles, disponibles en option, tels que le système Home Base avec des crochets pour emporter des ustensiles de nettoyage manuels ou un balai de prébalayage.