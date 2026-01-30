Autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
Silencieuse, performante et très facile à utiliser : l'autolaveuse aspirante compacte BD 50/55 C Classic Bp Pack dotée d'une batterie à gel de 105 Ah sans maintenance offrant jusqu'à trois heures d'autonomie.
Notre autolaveuse aspirante compacte BD 50/55 C Classic Bp Pack est synonyme d'une association élaborée et aboutie de composants haut de gamme et d'une réduction délibérée à l'essentiel. Ainsi, la tête de brossage relevable pour faciliter le transport se compose par exemple d'aluminium moulé sous pression. Cette dernière est abaissée et relevée manuellement tandis que le démarrage et l'arrêt du moteur des brosses et de la turbine d'aspiration se commandent facilement à l'aide d'un levier de commande central. Ce concept d'utilisation simple s'applique à l'ensemble de l'appareil et permet ainsi également le nettoyage des sols par les utilisateurs non spécialistes. Le design très compact avec une largeur de travail de 51 centimètres et 2 réservoirs de 55 litres permet à la fois une visibilité et une manœuvrabilité optimales, même dans les espaces étriqués. Grâce à sa tête de brossage à disques très silencieuse, la BD 50/55 C Classic Bp Pack convient également au nettoyage dans les lieux sensibles au bruit. La batterie à gel sans maintenance d'une capacité de 105 Ah offre à cet effet jusqu'à trois heures d'autonomie.
Caractéristiques et avantages
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Tête de brossage en aluminium relevable
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.
Batterie et chargeur inclus
- Ne nécessite aucune maintenance : pas de risque de fuite ; capacité importante de 105 Ah pour une autonomie particulièrement longue.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65,2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|138
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Convient également pour les interventions de nettoyage dans le commerce de détail, les cantines ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie
- Industrie
- Automobile
- Bureaux