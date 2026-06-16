En pratique, même les surfaces étendues présentent souvent des passages étroits dus à l'encombrement. Pour ces cas de figure, notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie BR 45/22 C Bp Pack Go!Further noire, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de 38 % de plastique recyclé¹⁾ et dotée d'accessoires exclusifs, est la solution optimale. Elle dispose d'une tête de brossage à rouleaux orientable à 200° dans les deux sens, dotée de la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) et d'une grande largeur de travail. Par conséquent, elle est particulièrement maniable et parfaitement adaptée aux zones très encombrées. La position transversale permanente de la brosse et du suceur d'aspiration par rapport au sens de la marche garantit un rendement surfacique supérieur et des résultats de nettoyage homogènes. Les batteries lithium-ion hautes performances utilisées ne nécessitent aucune maintenance et durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. Le mode eco!efficiency activable augmente davantage l'autonomie et réduit le niveau sonore d'environ 40 %. Un filtre EPA intégré purifie l'air évacué de l'eau sale et permet également l'utilisation dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.