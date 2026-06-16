Autolaveuse aspirante BR 45/22 C BP Pack Go!further
La BR 45/22 C Bp Pack Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie avec 38 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs.
En pratique, même les surfaces étendues présentent souvent des passages étroits dus à l'encombrement. Pour ces cas de figure, notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie BR 45/22 C Bp Pack Go!Further noire, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de 38 % de plastique recyclé¹⁾ et dotée d'accessoires exclusifs, est la solution optimale. Elle dispose d'une tête de brossage à rouleaux orientable à 200° dans les deux sens, dotée de la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) et d'une grande largeur de travail. Par conséquent, elle est particulièrement maniable et parfaitement adaptée aux zones très encombrées. La position transversale permanente de la brosse et du suceur d'aspiration par rapport au sens de la marche garantit un rendement surfacique supérieur et des résultats de nettoyage homogènes. Les batteries lithium-ion hautes performances utilisées ne nécessitent aucune maintenance et durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. Le mode eco!efficiency activable augmente davantage l'autonomie et réduit le niveau sonore d'environ 40 %. Un filtre EPA intégré purifie l'air évacué de l'eau sale et permet également l'utilisation dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion haute performance incluse
- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
- Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
Extrêmement maniable et efficace – idéale pour les surfaces encombrées
- Tête de brossage orientable à +/- 200° à technologie KART. Facilite la direction de la machine. Pour une conduite confortable dans les virages.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.
Caractéristiques durables
- Design avec 38 % de plastique recyclé¹⁾.
- Réduction sonore de 40%
- Autonomie prolongée de jusqu'à 50 % et émissions de CO₂ réduites grâce à l'eco!Mode.
Machine compacte
- Il est possible de s'éloigner du mur en formant un angle de 90°.
- Pas de protubérance ; Manipulation facile.
Machine légère
- Machine 35% plus légères que les machines de la même catégorie
- Peut être facilement portée au dessus des marches, seuils, escaliers
- Transport simplifié dans les véhicules.
Technologie de brosses-rouleaux
- Pression d’applique élevée pour enlever la saleté tenace.
- Très bonne, même sur les revêtements de sol rugueux.
- Résultats de nettoyage uniformes.
Ramassage des gros déchets inclus
- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal de la barre d'aspiration.
Guidon réglable en hauteur
- Ajustable ergonomiquement à différents opérateurs
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|450
|Largeur d'aspiration (mm)
|500
|Réservoir eau propre/sale (l)
|22 / 22
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1260
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 30
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 3,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|750 - 1050
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100 - 150
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1118
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63
|Tension (V)
|25,2
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 550
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|43
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression de contact variable
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BR 45/22 C BP Pack Go!further
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.