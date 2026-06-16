Notre chariot de lavage garantit une mobilité maximale lors du nettoyage grâce à des roues de 80 millimètres et à des pare-chocs protecteurs intégrés. Le chariot mobile à seau unique avec presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation et seau bleu de 25 litres est fabriqué à 100 % en polypropylène, peut ainsi être nettoyé de manière très hygiénique et recyclé de manière écologique. Le châssis de base monobloc garantit un faible poids et une robustesse maximale.