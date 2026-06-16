Le chariot mobile pratique à deux seaux Premium Double Seau Kit Uni Essoreur avec 2 Plug MultiLink (2 × 15 l) fabriqué à partir de 26 % de plastique recyclé est idéal pour un nettoyage efficace des surfaces étendues. Doté d'une presse à mâchoires professionnelle et d'un design ergonomique, il permet jusqu'à 30 % d'efficacité en plus lors de l'effort d'essorage. Son format ergonomique favorise un maniement confortable tandis que son cadre monobloc robuste facilite le transport. Le système MultiLink permet un changement rapide et hygiénique des outils. L'équipement comprend une poignée latérale en plastique, une presse Tec, un châssis de base coloré avec 2 Plug MultiLink, 2 seaux de 15 l avec poignée de transport bleue et rouge ainsi que des roulettes pivotantes de 80 mm avec pare-chocs.