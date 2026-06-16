Premium Double Seau Kit Uni Presse 2 x 15 L
Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Universal de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs.
Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Format ergonomique
- Ergonomique : la presse d’essorage est positionnée plus haut que sur les autres presses disponibles et assure une utilisation moins fatigante pour le dos
Confort d'utilisation
- Pratique : léger et compact pour faciliter la manipulation manuelle lors des travaux de nettoyage
Léger et robuste
- Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|5,8
|Poids d'emballage (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|655 x 380 x 870
|Dimensions, emballé (mm)
|665 x 380 x 870
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide