Premium Simple Seau Kit Uni Essoreur 25 L
Chariot ultra mobile à seau unique en polypropylène équipé d'une presse d'essorage à mâchoires efficace et facile d'utilisation. Avec seau bleu de 25 l.
Robuste, léger et anticorrosion : notre chariot de lavage composé à 100 % de polypropylène s'illustre par ses matériaux haut de gamme et ses équipements. Ces derniers comprennent une presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation, des roues de 80 millimètres, des pare-chocs ainsi qu'un seau de 25 litres de couleur bleue. La poignée de poussée latérale permet en outre un maniement particulièrement facile du chariot mobile à seau unique, même dans les espaces restreints.
Caractéristiques et avantages
Léger et robusteChâssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Poignée latérale ergonomiquePour un maniement ultra simple dans les espaces restreints. Facilite les opérations de rinçage et de pivotement.
Compatibilité élevéeCompatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Eco-responsable
- Composé à 100 % de polypropylène et par conséquent entièrement recyclable.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|5,9
|Poids d'emballage (kg)
|7,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|620 x 430 x 910
|Dimensions, emballé (mm)
|620 x 430 x 910
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide