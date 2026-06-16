Premium Simple Seau Kit Uni Essoreur 25 L

Chariot ultra mobile à seau unique en polypropylène équipé d'une presse d'essorage à mâchoires efficace et facile d'utilisation. Avec seau bleu de 25 l.

Robuste, léger et anticorrosion : notre chariot de lavage composé à 100 % de polypropylène s'illustre par ses matériaux haut de gamme et ses équipements. Ces derniers comprennent une presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation, des roues de 80 millimètres, des pare-chocs ainsi qu'un seau de 25 litres de couleur bleue. La poignée de poussée latérale permet en outre un maniement particulièrement facile du chariot mobile à seau unique, même dans les espaces restreints.

Caractéristiques et avantages
Premium Simple Seau Kit Uni Essoreur 25 L: Léger et robuste
Léger et robuste
Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Premium Simple Seau Kit Uni Essoreur 25 L: Poignée latérale ergonomique
Poignée latérale ergonomique
Pour un maniement ultra simple dans les espaces restreints. Facilite les opérations de rinçage et de pivotement.
Premium Simple Seau Kit Uni Essoreur 25 L: Compatibilité élevée
Compatibilité élevée
Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Eco-responsable
  • Composé à 100 % de polypropylène et par conséquent entièrement recyclable.
Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 5,9
Poids d'emballage (kg) 7,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 620 x 430 x 910
Dimensions, emballé (mm) 620 x 430 x 910
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires