Standard Kit double seau Essoreur à rouleaux 3 en 1 30 L
Seau à deux bacs avec double vidange et presse à rouleau Dry, de la même couleur, avec roues ø 80 mm
Seau deux compartiments avec presse ergonomique à rouleau. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Ergonomique : la presse d’essorage est positionnée plus haut que sur les autres presses disponibles et assure une utilisation moins fatigante pour le dos
Surfaces lisses sans protubérances pour un nettoyage facile et hygiénique
Double poignée ergonomique pour un transport facile
Avec 3 niveaux de réglage pour le degré d'humidification de la bonnette.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|6,4
|Poids d'emballage (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|600 x 380 x 970
|Dimensions, emballé (mm)
|600 x 380 x 970
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide