Standard Seau Essoreur à rouleaux 15 L

Seau d'un volume de 15 l, séparateur, presse d'essorage à rouleau avec pédale de commande et poignée étrier.

Parfaitement adapté à un nettoyage rapide des surfaces peu étendues : le système simple et facile à utiliser se compose d'un seau de 15 litres avec séparateur ainsi que d'une presse d'essorage à rouleau avec pédale de commande. La poignée étrier ergonomique intégrée facilite le levage et le transport.

Caractéristiques et avantages
Standard Seau Essoreur à rouleaux 15 L: Poignée étrier ergonomique
Poignée étrier ergonomique
Facilite le levage et le transport du seau.
Standard Seau Essoreur à rouleaux 15 L: Séparateur
Séparateur
Séparateur pour une séparation sûre de la solution de nettoyage et de l'eau sale.
Standard Seau Essoreur à rouleaux 15 L: Léger et robuste
Léger et robuste
Spécifications

Données techniques

Matériau PP / Acier, galvanisé / Acier, inoxydable
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 2,8
Poids d'emballage (kg) 3,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 460 x 320 x 350
Dimensions, emballé (mm) 460 x 320 x 350
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide