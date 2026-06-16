Trolley Classic V
Chariot avec seau de lavage, support sac, seaux 4 L e roues ø 80 mm.
Chariot polyvalent avec lavage avec presse professionnelle à mâchoires, avec compartiments de rangement et support sac pour la collecte des déchets. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Longue durée de vie
- Longue durée de vie du produit : la presse a été conçue pour garantir un long cycle de vie du produit, meilleure vente pour TTS depuis plus de 20 ans
Montage facile
- Modulaire : les composants et les accessoires permettent d’adapter et de réparer le chariot système à chaque besoin, facilement et à tous moments
Compatibilité élevée
- Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|10,6
|Poids d'emballage (kg)
|12
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Dimensions, emballé (mm)
|990 x 540 x 1140
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol – nettoyage à sec