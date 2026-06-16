Trolley Classic Linen 200 L
Chariot verni pliable avec roues ø 80 mm et pare-chocs, avec sac 200 L avec fermeture éclair.
Chariot avec support sac pour le ramassage du linge. Idéal pour le ramassage du linge dans tous les environnements.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et durabilité garanties
- Résistant aux chocs : structure extrêmement résistante garante d’une longue durée de vie
Peut être rangé facilement
- Pratique : se plie rapidement pour gagner de la place et faciliter le rangement
Entretien facile
- Facile à entretenir : les surfaces lisses et l’absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d’hygiène
Spécifications
Données techniques
|Capacité de collecte de déchets (l)
|200
|Matériau
|Acier, chromé
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|7,8
|Poids d'emballage (kg)
|9,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|885 x 540 x 940
|Dimensions, emballé (mm)
|885 x 540 x 940