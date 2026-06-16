Trolley Hotel Premium I

Chariot haut de gamme Hotel Premium I pour 6 à 8 chambres. Chariot d'hôtel avec support pour sacs poubelle de 120 l relevable et roues de 125 mm munies de pare-chocs. Facile à manœuvrer, même très chargé.

D'une conception particulièrement haut de gamme et aisé à manœuvrer dans les espaces exigus, même lorsqu'il est très chargé : le chariot Hotel Premium I se distingue par une ergonomie optimale, des matériaux inoxydables, un format robuste et une longue durée de vie. Résistant aux chocs, grâce à 4 roues pivotantes de 125 millimètres munies de pare-chocs, et doté d'un excellent équipement, ce chariot d'hôtel est parfait pour le nettoyage et l'approvisionnement de 6 à 8 chambres. Mais ce n'est pas tout : le nettoyage du chariot en lui-même est aussi particulièrement facile étant donné qu'il est entièrement constitué de surfaces lisses. L'équipement de série comprend également un support pour sacs poubelle de 120 litres.

Caractéristiques et avantages
Trolley Hotel Premium I: Ergonomie optimale
Ergonomie optimale
Utilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Trolley Hotel Premium I: Haute qualité
Haute qualité
Matériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste, résistant aux chocs.
Trolley Hotel Premium I: Nettoyage hygiénique du chariot
Nettoyage hygiénique du chariot
Surfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
  • Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Excellent équipement
  • Avec support pour sacs poubelle de 120 litres.
Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Capacité de collecte de déchets (l) 120
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 27,4
Poids d'emballage (kg) 30,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 1130 x 640 x 1425
Dimensions, emballé (mm) 1130 x 640 x 1425
Accessoires