Trolley Hotel Premium II
Des roues de 125 mm munies de pare-chocs permettent une bonne manœuvrabilité du chariot Hotel Premium II avec support pour sacs poubelle, même lorsque celui-ci est très chargé. Chariot d'hôtel pour 10 à 12 chambres.
Conçu pour le nettoyage et l'approvisionnement de 10 à 12 chambres, le chariot Hotel Premium II séduit par sa qualité et ses fonctionnalités exceptionnelles. Des matériaux inoxydables haut de gamme et des surfaces lisses pour faciliter son nettoyage constituent la base de ce chariot d'hôtel robuste. Ce concept global abouti est complété par une ergonomie optimale et 4 roues pivotantes qui facilitent les manœuvres aux agents d'entretien dans les espaces exigus, même lorsque le chariot est très chargé. De plus, les roues sont équipées de pare-chocs grâce auxquels le chariot Hotel Premium II résiste parfaitement aux chocs.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimaleUtilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Haute qualitéMatériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste, résistant aux chocs.
Nettoyage hygiénique du chariotSurfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
- Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Excellent équipement
- Avec support pour sacs poubelle de 120 litres.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|PREMIUM
|Capacité de collecte de déchets (l)
|120
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|46,8
|Poids d'emballage (kg)
|51,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Dimensions, emballé (mm)
|930 x 540 x 291