Bande de fixation pour semelle intérieure 60 cm
Semelle tampon interchangeable (60 cm) pour le dispositif essuie-poussière Velcro, 60 cm, de Kärcher. Avec une mousse texturée pour améliorer le résultat du nettoyage.
La semelle tampon d'une largeur de 60 centimètres est le complément idéal du dispositif essuie-poussière strap tape (60 cm) et des lingettes antipoussière de Kärcher lors du nettoyage à sec. La mousse structurée du tampon s'adapte parfaitement à la surface à nettoyage et augmente ainsi la qualité du résultat de nettoyage. Si nécessaire, la semelle peut être facilement changée à tout moment.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|PET / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 100
|Dimensions, emballé (mm)
|600 x 100 x 30
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec