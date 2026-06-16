Bande de fixation pour semelle intérieure 60 cm

Semelle tampon interchangeable (60 cm) pour le dispositif essuie-poussière Velcro, 60 cm, de Kärcher. Avec une mousse texturée pour améliorer le résultat du nettoyage.

La semelle tampon d'une largeur de 60 centimètres est le complément idéal du dispositif essuie-poussière strap tape (60 cm) et des lingettes antipoussière de Kärcher lors du nettoyage à sec. La mousse structurée du tampon s'adapte parfaitement à la surface à nettoyage et augmente ainsi la qualité du résultat de nettoyage. Si nécessaire, la semelle peut être facilement changée à tout moment.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 60
Matériau PET / PA
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 100
Dimensions, emballé (mm) 600 x 100 x 30
Bande de fixation pour semelle intérieure 60 cm
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec
Accessoires