Classic Chiffon à poussière coton 60 cm
Mop antipoussière en coton lavable, 60 cm de large, pour un nettoyage à sec ou humide de tous les revêtements lisses. Idéal pour les surfaces surchargées, comme dans les salles de classe et les salles de réunion.
Grâce à ses franges extérieures ouvertes, qui permettent de ramasser les grosses saletés et de fixer la poussière, notamment sur les bords ou autour des pieds de chaises et de tables, le mop antipoussière lavable de 60 centimètres de large en 100 % coton de Kärcher est particulièrement adapté au nettoyage à sec des surfaces lisses dans les zones très encombrées, comme les salles d'école et de réunion. Les franges courtes et ouvertes des zones centrales à nettoyer possèdent également une excellente capacité de rétention des poussières – une propriété qui peut encore être améliorée par une légère humification à l'aide d'un pulvérisateur ou en utilisant un produit liant la poussière. Le mop antipoussière en coton d'une largeur de 60 centimètre est prévu pour être utilisé avec le support pour mop antipoussière 60 cm.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|100 % coton
|Matière textile
|Sans microfibre
|Type de fabrication
|Support de tissu / dos avec boucles tuftées
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 150
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 130
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec