Grâce à ses franges extérieures ouvertes, qui permettent de ramasser les grosses saletés et de fixer la poussière, notamment sur les bords ou autour des pieds de chaises et de tables, le mop antipoussière lavable de 80 centimètres de large en 100 % coton de Kärcher est particulièrement adapté au nettoyage à sec des surfaces lisses dans les zones très encombrées, comme les salles d'école et de réunion. Les franges courtes et ouvertes des zones centrales à nettoyer possèdent également une excellente capacité de rétention des poussières – une propriété qui peut encore être améliorée par une légère humification à l'aide d'un pulvérisateur ou en utilisant un produit liant la poussière. Le mop antipoussière en coton d'une largeur de 80 centimètre est prévu pour être utilisé avec le support pour mop antipoussière 80 cm.