Données techniques

Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés Type de textile Textiles réutilisables Largeur de travail (cm) 100 Matériau Coton / PAN Type de fabrication Support de tissu / dos avec boucles tuftées Température de lavage (°C) max. 40 Recommandation de lavage (°C) 40 Cycles de lavage¹⁾ env. 100 Type de saleté Salissures non adhérentes Quantité (Pièce(s)) 1 Poids par produit (kg) 0,3 Poids d'emballage (kg) 0,4 Dimensions (L × l) (mm) 1000 x 130 Dimensions, emballé (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.