Standard Chiffon à poussière acrylique 100 cm

Standard Chiffon à poussière acrylique 100 cm à poches, support en coton.

Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 100
Matériau Coton / PAN
Type de fabrication Support de tissu / dos avec boucles tuftées
Température de lavage (°C) max. 40
Recommandation de lavage (°C) 40
Cycles de lavage¹⁾ env. 100
Type de saleté Salissures non adhérentes
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l) (mm) 1000 x 130
Dimensions, emballé (mm) 1000 x 130 x 10

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec