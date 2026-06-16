Standard Chiffon à poussière non-tissé colle 60 x 20 cm 8 x 50
Bandeau à usage unique avec revêtement adhésif pour le dépoussiérage, pour le système Lamello
Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|20
|Matériau
|100 % viscose / Élastomère, autocollant
|Type de fabrication
|Non-tissé avec revêtement
|Quantité (Pièce(s))
|400
|Poids par produit (kg)
|2,8
|Poids d'emballage (kg)
|3,2
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 200
|Dimensions, emballé (mm)
|600 x 200 x 200
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec
- Sol – nettoyage à sec