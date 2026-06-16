Standard Chiffon à poussière non-tissé colle 60 x 20 cm 8 x 50

Bandeau à usage unique avec revêtement adhésif pour le dépoussiérage, pour le système Lamello

Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 20
Matériau 100 % viscose / Élastomère, autocollant
Type de fabrication Non-tissé avec revêtement
Quantité (Pièce(s)) 400
Poids par produit (kg) 2,8
Poids d'emballage (kg) 3,2
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 200
Dimensions, emballé (mm) 600 x 200 x 200
Standard Chiffon à poussière non-tissé colle 60 x 20 cm 8 x 50
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec
  • Sol – nettoyage à sec