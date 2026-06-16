Chiffon plat à rabat MultiLink 30 cm
Support de dépoussiérage avec plaque tournante inclinable jusqu' à 270°, pastilles de fixation pour chiffonnettes et poignée système MultiLink avec capuchon amovible.
Système avec sabre de dépoussiérage ou tampon pour chiffonnettes. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l) (mm)
|540 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|540 x 110
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Surface – nettoyage à sec