Chiffon plat à rabat MultiLink 30 cm

Support de dépoussiérage avec plaque tournante inclinable jusqu' à 270°, pastilles de fixation pour chiffonnettes et poignée système MultiLink avec capuchon amovible.

Système avec sabre de dépoussiérage ou tampon pour chiffonnettes. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l) (mm) 540 x 110
Dimensions, emballé (mm) 540 x 110

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface – nettoyage à sec
Accessoires