Dusty MultiLink

Plumeau de dépoussiérage en U" en acrylique, inclinable jusq'à 240° et poignée système MultiLink avec capuchon amovible."

Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,2
Poids d'emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l) (mm) 410 x 60
Dimensions, emballé (mm) 410 x 60 x 90

Équipement

  • Connexion MultiLink
Dusty MultiLink
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec
Accessoires