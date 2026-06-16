Housse MF pliable pour plumeau, bleue, 60 cm

Housse en microfibre pour support de plumeau 60 cm 6.999-150.0.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau 100% PET
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 350
Quantité (Pièce(s)) 1
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 80

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Housse MF pliable pour plumeau, bleue, 60 cm
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec