Housse MF pliable pour plumeau, bleue, 60 cm
Housse en microfibre pour support de plumeau 60 cm 6.999-150.0.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|100% PET
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 350
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 80
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec