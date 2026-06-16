Grâce à son matériau très souple qui permet des courbures jusqu'à 270° et reprend immédiatement sa forme initiale, le Kit de plumeau flexible MF MultiLink 60 cm de Kärcher permet un époussetage sans efforts, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Le kit se compose d'un support souple et d'une housse en microfibre haut de gamme retenue par un crochet. Lampes, étagères à livres et armoires sont ainsi rapidement époussetées en profondeur, et ce, avec un meilleur rendement surfacique que celui obtenu à l'aide de lingettes de nettoyage au cours du même laps de temps. Au besoin, le support peut également être utilisé avec un manche télescopique adapté qui augmente non seulement la portée, mais aussi les possibilités d'utilisation du support.