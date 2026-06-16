Tête de balai flexible MF 60 cm
Frange en microfibre pour sabres de dépoussiérage Plumeau flexible MultiLink 60 cm.
Système avec sabre de dépoussiérage flexible ou inclinable. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|PET
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 90
|Dimensions, emballé (mm)
|600 x 90 x 20
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec