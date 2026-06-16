Tête de balai flexible MF 60 cm

Frange en microfibre pour sabres de dépoussiérage Plumeau flexible MultiLink 60 cm.

Système avec sabre de dépoussiérage flexible ou inclinable. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau PET
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 90
Dimensions, emballé (mm) 600 x 90 x 20
Tête de balai flexible MF 60 cm
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec