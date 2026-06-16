Broom PVC 80 cm
Balai industriel robuste pour l'extérieur. Avec monture en bois, poils durs en PVC et fixation métallique. Adapté à toutes les surfaces et à tous les types de saleté.
Robuste, durable et idéal pour les nettoyages fréquents en extérieur : le balai industriel haut de gamme avec monture en bois, poils en PVC résistants et fixation en métal est idéal pour une élimination efficace des saletés les plus diverses sur tous les types de surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Programme
|CLASSIC
|Largeur de travail (cm)
|80
|Matériau
|PVC / Bois / Acier, zingué
|Quantité (Pièce(s))
|1
Domaines d'utilisation
- Balayer