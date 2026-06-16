Balayette et Pelle

Ensemble composé d'une balayette et d'une pelle pour une utilisation universelle. Coloris : bleu.

Ensemble pelle-balayette robuste, idéal pour le balayage des déchets en vrac et permettant une utilisation universelle. Composé d'une balayette dotée d'un manche solide et d'une pelle. Coloris : bleu.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD / CLASSIC
Couleur bleu / jaune
Matériau PP / PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,2
Poids d'emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 335 x 231 x 98
Dimensions, emballé (mm) 335 x 231 x 98
Balayette et Pelle
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Domaines d'utilisation
  • Balayer