Kit Balayage 15 L
Poubelle industrielle avec roues pour extérieur et poignée ergonomique, capacité 15 L.
Système de poubelle avec pelle et roues intégrées. Idéal pour le nettoyage d'urgence dans tous les milieux.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|bleu / jaune
|Matériau
|PP / Acier
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1,7
|Poids d'emballage (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 240 x 880
|Dimensions, emballé (mm)
|350 x 240 x 880
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec