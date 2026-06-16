Idéal pour une élimination rapide des gros déchets et des déchets humides : le système de balayage et de collecte de Kärcher se compose d'une pelle à manche ergonomique et à profil en caoutchouc antidérapant ainsi que d'une raclette de balayage en caoutchouc qui s'adapte aisément à tous les revêtements de sol et ramasse la saleté de manière fiable. De plus, la raclette en caoutchouc est nettement plus facile à nettoyer que les systèmes traditionnels à balai. Le système compact de balayage et de collecte est compatible avec tous les sacs poubelle courants.