Standard Raclette de sol 32 x 97 cm
Raclette sols avec manche en aluminium.
Système de pelle et de raclette pour ramasser de tous les types de saletés solides et liquides. Idéal pour tous les milieux où des liquides tels que des bars, des restaurants, des cantines et des hôpitaux sont manipulés.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris / vert
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|320 x 970
|Dimensions, emballé (mm)
|320 x 135 x 970
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Balayer