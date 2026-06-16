Housse de mouilleur MF Poils 35 cm
Manchon de lave-vitre en microfibre avec fibres récurantes, haute performance d'élimination de la saleté.
Système nettoyage vitres avec mouilleur et raclette. Idéal pour un usage traditionnel.
Caractéristiques et avantages
Efficace contre la saleté
- Efficace contre la saleté légèrement incrustée grâce à des fibres de récurage longues intégrées.
- Des fibres de récurage courtes garantissent un nettoyage sans résidus ni traces.
Bonnettes haut de gamme
- Longue autonomie pour le nettoyage grâce au pouvoir absorbant élevé.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|35
|Matière textile
|PET/PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Longueur (mm)
|350
|Dimensions, emballé (mm)
|350 x 65 x 10
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Vitres