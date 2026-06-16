Housse de Mouilleur Polyester 25 cm
Bonnette de Kärcher, longueur 25 cm. Bonnette à poils longs pour un nettoyage rapide des vitres et d'autres surfaces. Compatible avec le support en T de Kärcher.
Bonnette d'une longueur de 25 centimètres, facilement lavable après utilisation, pour un nettoyage rapide des vitres, des surfaces vitrées et d'autres surfaces : la bonnette de Kärcher. Le tissu à poils longs composé de fibres haut de gamme garantit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|25
|Matériau
|PET / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Longueur (mm)
|250
Domaines d'utilisation
- Vitres