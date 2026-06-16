Bonnette d'une longueur de 25 centimètres, facilement lavable après utilisation, pour un nettoyage rapide des vitres, des surfaces vitrées et d'autres surfaces : la bonnette de Kärcher. Le tissu à poils longs composé de fibres haut de gamme garantit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.